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05 июня, 13:03

Политика

РФПИ займется проектированием тоннеля через Берингов пролив

Фото: ТАСС/Максим Антипин

Проектированием тоннеля через Берингов пролив между Россией и США займется Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с некой инжиниринговой компанией. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Все очень четко. Мы подписываем соглашение с инжиниринговой компанией, которая будет вместе с нами проектировать этот тоннель", – заявил Дмитриев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ожидается, что сооружение, которое соединит Чукотку и Аляску, могут построить за 8 лет.

Ранее в рамках ПМЭФ Дмитриев заявлял, что Россия и США подпишут соглашение о проектировании тоннеля 5 июня. По его словам, "тоннель будет" и он станет одним из больших инфраструктурных проектов между двумя странами.

РФ и США подпишут соглашение о проектировании подводного тоннеля между Чукоткой и Аляской

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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