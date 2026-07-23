Сбитая пьяным водителем в Калининграде годовалая девочка вышла из комы

Фото: МАХ/"УМВД России по Калининградской области"

Годовалая девочка, которую сбил пьяный водитель в Калининграде, вышла из комы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что ребенка уже перевели в палату к маме, сейчас идет восстановление.

Инцидент произошел в начале июля, когда 36-летний пьяный водитель Mercedes во время движения по улице Заводской не справился с управлением и выехал на тротуар, сбив женщину с двумя детьми.

В результате трехлетний мальчик скончался на месте, а женщину и годовалую девочку госпитализировали. Пострадавший ребенок находился в коме на аппарате ИВЛ. Ее мама получила травму головы и ушибы, врачи оценивали состояние женщины как стабильное.