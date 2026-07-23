Младенец погиб в ДТП на Алтае

Фото: МАХ/"МВД по Республике Алтай"

Младенец погиб в результате ДТП в Республике Алтай. Еще пять человек, в том числе двое детей, получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла на трассе в Шебалинском районе. Там столкнулись автомобили Toyota и Honda. Двухмесячная девочка, находившаяся в машине марки Toyota, была доставлена в Шебалинскую районную больницу, однако спасти ее не удалось.

Врачи оказали необходимую помощь водителю Honda и его пассажирке, а также пассажирке Toyota и двум детям. По факту ДТП был начата проверка.

Ранее девушка-мотоциклист пострадала в ДТП на Садовом кольце. Предварительно, она не справилась с управлением и наехала на столб освещения. Пострадавшую с тяжелыми травмами доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

