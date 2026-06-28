Девушка-мотоциклист пострадала в результате ДТП на Садовом кольце

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В результате ДТП на Садовом кольце пострадала девушка-мотоциклист, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.

Предварительно, мотоцикл двигался по улице Садово-Спасской, и в какой-то момент девушка не справилась с управлением. В итоге она наехала на столб освещения.

Пострадавшую госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, у девушки тяжелые травмы. На месте, в свою очередь, работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее в Астраханской области на 356-м километре автодороги Волгоград – Астрахань женщина 2004 года рождения, находясь за рулем Ford Focus, не справилась с управлением и столкнулась со встречным Chevrolet Niva, которым управлял мужчина 1966 года рождения. В результате погибли мужчина и три пассажира.

