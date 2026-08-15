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15 августа, 13:51

Происшествия

Генконсульство РФ во Вьетнаме наладило контакт с семьей россиянки, погибшей в ДТП

Фото: МАХ/SHOT

Генеральное консульство России во вьетнамском Хошимине поддерживает контакт с родственниками россиянки, погибшей в результате аварии с экскурсионным автобусом. Об этом РИА Новости сообщили в дипломатическом учреждении.

"Находимся в контакте с компанией Anex, по линии которой семья погибшей прибыла на отдых во Вьетнам, а также с супругом погибшей", – рассказали в генконсульстве и добавили, что вопрос о репатриации тела будет решаться совместно с близкими погибшей.

Кроме того, в результате ДТП пострадали еще двое россиян. Они госпитализированы, угрозы их жизням нет. Дипломаты также поддерживают с ними контакт.

Авария с участием экскурсионного автобуса, в котором находились российские туристы, произошла во Вьетнаме 15 августа. Транспортное средство следовало по маршруту Нячанг – Хошимин и столкнулось с грузовиком, остановившимся на аварийной полосе скоростной автомагистрали Фантьет – Дау Зяй.

В результате аварии погибла россиянка 1988 года рождения, еще двое граждан РФ пострадали. У одного из них диагностирован перелом ноги, у другого – травма спины.

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