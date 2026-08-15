Число погибших в результате землетрясения в Индонезии возросло до 38 человек

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Не менее 38 человек погибли в результате землетрясения в Индонезии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу Национального агентства по управлению стихийными бедствиями азиатской республики Сухарьянто.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X заявила, что Евросоюз готов задействовать спутниковую систему Copernicus для поддержки поисково-спасательных работ в Индонезии.

"Индонезия, мы с вами", – написала фон дер Ляйен, выразив соболезнования семьям погибших.

Землетрясение магнитудой 7,7 было зафиксировано у берегов Индонезии в ночь на 15 августа. Изначально магнитуда подземных толчков достигала 6,9, но позднее показатель увеличился до 7,7.

Эпицентр землетрясения располагался в 162 километрах к северо-востоку от города Лабуан-Баджо, где проживает примерно 188 тысяч человек. Очаг находился на глубине 35 километров.

По данным СМИ, в результате землетрясения повреждены жилые дома, школы, больницы и правительственные учреждения в провинции Восточная Нуса-Тенгара.

В АТОР указали, что последствия землетрясения могут повлиять на туристическую логистику. Несмотря на это, аэропорт Флореса продолжает принимать и отправлять рейсы. Однако в порту Лабуан-Баджо есть разрушения.

Также в АТОР сообщили, что организованных туристов из России не было на индонезийском острове Флорес в момент землетрясения. В связи с этим жалоб и обращений от клиентов за помощью не поступало.

