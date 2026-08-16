ТАСС: семь человек пострадали в ДТП с грузовиком на трассе М-5 в подмосковной Коломне

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Семь человек, включая ребенка, получили травмы при столкновении грузовика "Газель" и трех легковых автомобилей на трассе М-5 в Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

Авария произошла около Коломны. Три человека, в том числе ребенок, были госпитализированы.

Ранее легковые автомобили Nissan и Tesla столкнулись во Всеволожском районе Ленинградской области. Авария произошла на дороге Всеволожск – Кирпичный завод.

По данным регионального управления МЧС России, автомобили столкнулись в попутном направлении. В результате ДТП водитель и пассажир Nissan погибли на месте. Водитель Tesla госпитализирован.

