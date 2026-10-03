Адвокат Рощин: убийце Елены Церетели и ее дочери грозит пожизненное заключение

Следствие просит арестовать подозреваемого в жестоком убийстве предпринимательницы Елены Церетели и ее дочери, чьи тела были обнаружены в Москве 4 октября. По данным СМИ, преступление мог совершить сожитель 53-летней женщины, который при этом расчленил своих жертв. Подробности случившегося – в нашем материале.

"Смерть наступила мгновенно"

Части тел предпринимательницы Елены Церетели и ее дочери Дарьи нашли в Москве 4 октября. Останки 53-летней женщины и орудие убийства находились в квартире на Жулебинском бульваре, а 19-летней девушки – в ТиНАО в гараже сожителя ее матери, 47-летнего уроженца Грузии Теймураза Гогиашвили, сообщили в Следственном комитете. Кроме того, и там и там обнаружили схроны с оружием и боеприпасами.

Гогиашвили задержали в Воронежской области. Вместе с ним находилась 40-летняя женщина, которую проверяют на соучастие.



В ходе допроса Гогиашвили частично признал вину, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве. Мужчина рассказал следователям, что сначала убил дочь возлюбленной: специально заманил ее в гараж под предлогом сбора вещей и поездки по делам. После этого направился в квартиру, где застрелил Церетели. При этом СМИ со ссылкой на правоохранительные органы утверждают, что фрагменты тела он пропустил через мясорубку.





Теймураз Гогиашвили обвиняемый в преступлении Я попал ей в голову, <…> смерть наступила мгновенно, <…> после этого я взял ее на руки, отнес в ванную.

В качестве мотива рассматриваются бытовая ссора и финансовые трудности Гогиашвили, сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Мужчине предъявлены обвинения по статьям об убийстве двух и более лиц из корыстных побуждений (105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (222 УК РФ). Следствие ходатайствует о заключении мужчины под стражу. Также обвиняемого ждет комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

"Он относился как к дочери"

Фото: Мамука и Елена Церетели. Телеграм-канал Mash

Елена Церетели окончила Высшую школу бизнеса МГУ по специальности "менеджмент", сообщило MSK1. По данным СМИ, погибшая владела столичным салоном красоты, оформленным на ООО "Ваш облик". В 2025 году выручка предприятия составила 1,9 миллиона рублей, а чистая прибыль за этот же период составила всего 59 тысяч рублей.

Помимо этого, женщина являлась соучредителем компании недвижимости ООО "Даник", которой владел и ее бывший муж – Мамука Церетели. Также мужчина участвовал в развитии сети Subway в РФ, а также владел заведением Beer Pairing в Москве.

Знакомые Елены отзывались о ней исключительно с положительных сторон.

"Прекрасная женщина, очень умная, хорошая, культурная. Была в шоке, когда узнала новость. Елена ходила ко мне на маникюр, дважды в месяц бывала у меня. Дочка у нее такая же, как она сама: успешная, положительная", – рассказала журналистам знакомая погибшей Татьяна.

Также о Елене высказалась бывшая жена Теймураза Гогиашвили – Екатерина. По ее словам, обвиняемый и убитая состояли в отношениях много лет, сообщает газета "Известия".

Бывшая супруга отметила, что общих детей у пары не было: Дарья родилась в первом браке предпринимательницы. Но Гогиашвили ладил с девушкой, с ней общались его собственные дети.



(Елене. – Прим. ред.) положительно отзывался. Девочка Даша, он относился как к дочери. Он всегда за нее.

Екатерина бывшая жена обвиняемого Он всегда о нейположительно отзывался. Девочка Даша, он относился как к дочери. Он всегда за нее.

По словам Екатерины, в детстве одна из дочерей Гогиашвили даже ревновала его к Дарье. Также бывшая супруга не знала о каких-либо ссорах между подозреваемым, Церетели и ее дочерью, поэтому не смогла объяснить возможный мотив убийства.

"Нормальный, неконфликтный"

По данным СМИ, Теймураз Гогиашвили был сотрудником логистических фирм и занимался собственным бизнесом. Кроме того, он работал фитнес-тренером, а с 2014 года принимал участие в боевых действиях в Донбассе.

Однако у мужчины были огромные долги. В частности, Гогиашвили не выплатил АО "Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова" более 42 миллионов рублей неотработанного аванса по договору. Дело дошло до суда, но рассмотрение прошло без него, так как бизнесмен не явился на заседание.

Местный житель Дмитрий в беседе с РЕН ТВ отметил, что мужчина не казался ему подозрительным.





Дмитрий местный житель Нормальный, неконфликтный человек. Общались на автомобильные тематики.

Однако РИА Новости сообщило со ссылкой на судебные материалы, что ранее Гогиашвили, когда он был гражданином ДНР, запрещали въезд в Россию из-за совершения "2 и более административных правонарушений за 3 года". Это помешало ему получить гражданство РФ, но мужчина оспорил решение в суде в 2021 году, указав на наличие вида на жительство в РФ, а также супругу и несовершеннолетних детей с российскими паспортами.

Теперь же Гогиашвили может ждать либо лишение свободы до 20 лет, либо и вовсе пожизненное заключение, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Рощин.

