Фото: Москва 24/Никита Симонов

364 рейса авиакомпании Delta Air Lines задержали в аэропорту Атланты из-за сбоя. Это произошло утром 22 ноября, накануне праздничных выходных в США, посвященных Дню благодарения, сообщает Fox News.

Из-за неполадок тысячи пассажиров столкнулись с проблемами при планировании поездок. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сначала приостановило вылеты из международного аэропорта Хартсфилд-Джексон, а затем объявило о задержке всех рейсов до 13:00 по местному времени (21:00 по Москве).

В Delta Air Lines уточнили, что сбой произошел в автоматизированной системе расчета массы и центровки воздушных судов.

Ранее подобная ситуация также случилась в США 14 ноября, когда произошел масштабный сбой системы управления полетами, из-за которого Федеральное авиационное управление приостановило вылеты по всей стране. В результате задержали более 8,5 тысячи рейсов и отменили еще 7,2 тысячи.

Причиной коллапса стала устаревшая техника. Министр транспорта Шон Даффи сообщил, что авиасообщение постепенно восстанавливается, но задержки возможны из-за перестройки расписаний.