В летевшем из Москвы в Краснодар самолете обнаружили неисправность шасси

Фото: MAX/"Южная транспортная прокуратура"

В самолете, летевшем из Москвы в Краснодар, обнаружили техническую неисправность шасси. Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры в MAX.

Неполадку выявили 27 октября при осмотре самолета, выполнявшего рейс Внуково – Краснодар: у воздушного судна оказалась неисправна левая стойка шасси.

Краснодарская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Кроме того, ведомство следит за тем, как в аэропорту соблюдаются права пассажиров. По итогам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Ранее американская авиакомпания United Airlines прервала полет самолета после подозрительных сообщений одного из пассажиров о возможном захвате авиасудна. На борту находились 150 пассажиров и 6 членов экипажа. Имя пассажира, чьи сообщения вызвали подозрения, не раскрывается.