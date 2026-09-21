Легкомоторный самолет потерпел крушение в Саратовской области после столкновения с ЛЭП

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Легкомоторный самолет потерпел крушение в Саратовской области после столкновения с линией электропередач (ЛЭП). Об этом сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

Уточняется, что инцидент произошел вблизи села Колки Петровского района. При этом 64-летний пилот не пострадал. По факту крушения проводится процессуальная проверка, устанавливаются причины ЧП. Следователи уже осматривают место происшествия.

Ранее легкий транспортный самолет Ан-2 во время орошения полей потерпел крушение в районе населенного пункта Новая Жизнь Кошкинского района в Самарской области. Тогда в результате ЧП пострадал один человек – его госпитализировали.

Инцидентом заинтересовались в СК России. Была, в частности, организована проверка по уголовной статье о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем причинение крупного ущерба.

