"Мосбилет" представил подборку самых нестандартных музеев столицы

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В Москве работают музеи, где вместо привычных витрин можно исследовать настоящую подводную лодку, спуститься к археологическим находкам или познакомиться с ловчими птицами. Многие экспозиции дополнены интерактивными площадками, лабораториями и мастерскими, сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Подборку необычных мест для посещения подготовил сервис "Мосбилет".

На подводную лодку

Адрес улица Свободы, дом 52.

В парке "Северное Тушино" на берегу Химкинского водохранилища находится 90-метровая дизель-электрическая подлодка Б-396 "Новосибирский комсомолец". Она входила в состав ВМФ и несла службу в Средиземном и Баренцевом морях, Северном Ледовитом и Атлантическом океанах.

Внутри сохранились отсеки с вооружением, аппаратурой и приборами управления, каюта командира и спальные места экипажа. Посетители также могут увидеть шесть торпедных аппаратов, минно-торпедное оружие и спасательный гидрокостюм подводника. Жилой отсек переоборудовали в выставочное пространство, посвященное быту экипажа.

К покорителям космоса

Адрес проспект Мира, дом 111.

Музей космонавтики расположен в основании монумента "Покорителям космоса". В его коллекции более 110 тысяч предметов, связанных с историей отечественной космонавтики – от первых спутников до современных орбитальных станций.

В экспозиции представлены спутники и автоматические станции, скафандры Юрия Гагарина и Алексея Леонова, макеты космодромов и проекты Константина Циолковского. В фойе установлен интерактивный тренажер "Орион", на котором можно смоделировать запуск космического корабля, выход на орбиту, стыковку с МКС, полет к Луне и возвращение на Землю.

В парк скульптур

Адрес Большая Грузинская улица, дом 15.

Музей-мастерская Зураба Церетели занимает городскую усадьбу рубежа XIX–XX веков. Внутри представлены живописные и эмалевые работы, модели скульптур и ассамбляжи художника. Рядом находится открытый парк, где собраны монументальные фигуры, мозаики и другие арт-объекты.

По соседству расположен храм Великомученика Георгия Победоносца, который является духовным центром грузинской диаспоры.

К подземным раскопкам

Адрес Манежная площадь, дом 1а.

Музей археологии Москвы находится на глубине семи метров, в павильоне на месте раскопок, проходивших в 1993–1996 годах. Экспозиция рассказывает об истории территории Манежной площади, средневековой Москве и археологических методах исследования.

В музее собраны около 2 тысяч предметов: оружие, посуда, изразцы, монеты, украшения и элементы одежды. Среди экспонатов – клады, найденные в центре столицы, фрагменты белокаменного моста начала XVII века и устои Воскресенского моста XVIII столетия.

Также представлены кремневые орудия каменного века, предметы из некрополя Моисеевского монастыря и коллекция табачных трубок XVIII-XIX веков. С помощью бинокуляров посетители могут рассмотреть реконструкцию моста и его окрестностей.

В парк военной техники

Адрес площадь Победы, дом 3.

В интерактивном музее исторической военной техники "Главные оружейные реликвии армии" собрана одна из крупнейших в России коллекций техники и вооружения времен Второй мировой войны. Под открытым небом выставлены более 400 машин и других раритетов – от легковых автомобилей до танков и истребителей.

В экспозиции "Военная автодорога" представлены два автомобиля из фондов Музея Победы. "Опель-супер-6" использовался для перевозки офицеров вермахта, был найден на месте боев в Смоленской области и восстановлен. Второй экспонат – BMW 1939 года выпуска, который принадлежал командному составу вермахта, а после войны был вывезен из Германии.

В гости к насекомым

Адрес проспект Мира, дом 119, строение 28.

В павильоне № 28 "Пчеловодство" биокластера посетители могут узнать об устройстве и поведении насекомых, а также увидеть живых богомолов, бронзовок, палочников и паукообразных.

На выставке "Жужжащий мир" работает энтомологическая лаборатория. Там насекомых изучают под микроскопами и стереомикроскопами с выводом изображения на большой экран. На практических занятиях рассказывают о видах, обитающих в Москве, основах пчеловодства и использовании продуктов пчеловодства.

На соколиную охоту

Адрес проспект Андропова, дом 39, строение 71.

В музее-заповеднике "Коломенское" работает экспозиция "Соколиный двор". Здесь рассказывают об истории соколиной охоты и работе царских сокольников XVII века. В комнате сокольника воссоздали историческую обстановку, а на выставке представлены предметы, которые используют для обучения и содержания ловчих птиц.

Посетители могут увидеть соколов-балобанов, ястреба-тетеревятника, канюка, ворона и филина Варю. Часть программы посвящена свободному полету соколов-балобанов с имитацией охоты.

Ранее сообщалось, что 21 сентября в кинотеатрах сети "Москино" пройдут бесплатные показы, приуроченные к 110-летию со дня рождения советского актера Зиновия Гердта. В программе – социально-психологическая драма Динары Асановой "Пацаны" и военная мелодрама Якова Сегеля "Я вас дождусь".

