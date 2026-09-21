Юра Борисов сыграет главную роль в экранизации романа "Лавр"

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Актер Юра Борисов исполнит главную роль в экранизации романа Евгения Водолазкина "Лавр". Об этом сообщил РИА Новости генеральный продюсер "КИНОТВ" Сергей Катышев.

"Я люблю собирать на одной площадке совершенно разных людей, которые в обычной жизни никогда не встретятся. Образ юродивого в русской средневековой культуре – очень сложный проект. И кто в России сегодня способен сыграть юродивого, и не просто сыграть, а перевоплотиться? Думаю, это только Борисов", – заявил Катышев.

По его словам, помимо главной роли, создатели фильма договорились с Борисовым о совместном продюсировании и соавторстве, а также о том, чтобы "делать это новым экспериментальным путем".

"Мы оттолкнемся от нашего творческого эксперимента, в том числе от ощущений исполнителя главной роли, получим почву для размышлений и вместе сформулируем видение будущей кинокартины", – добавил продюсер.

Кроме того, Борисов, Водолазкин и композитор Петр Дранга представят творческую лабораторию будущего фильма "Лавр" на сцене Мариинского театра 21 октября.

Ранее зарубежные СМИ сообщили, что Борисов снимется в фильме "Арена", который станет режиссерским дебютом мексикано-американской актрисы Сальмы Хайек. Последняя охарактеризовала кинокартину как "эпическую, романтическую и приключенческую".

Сценарий Хайек написала самостоятельно. Съемки проходят в штатах Кинтана-Роо и Веракрус. В ленте также появится британская модель и актриса Кара Делевинь. Продюсерами выступят Анджелина Джоли, Стейси Перски и Хозе Тамез.

