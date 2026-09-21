Мингрельских скорпионов заметили в горах Сочи. Об этом сообщает Baza в мессенджере MAX.

Скорпионов обнаружили на территории Красной Поляны. Они скрываются под камнями, в дровах и листве.

Укус такого членистоногого вызывает боль и отек. При этом к людям скорпионы обычно не приближаются и не проявляют агрессии.

Тем не менее отдыхающих призвали быть внимательнее. В частности, их попросили не трогать камни и дрова голыми руками, а также проверять обувь перед тем, как ее надеть.

Ранее полчища агрессивных божьих коровок атаковали село Яйлю, расположенное на центральной усадьбе Алтайского заповедника. Сотрудники учреждения опубликовали кадры, на которых видно, как насекомые роями летают по селу и облепляют окна домов.

Местные жители отмечали, что подобного нашествия в Яйлю раньше не наблюдалось. Сотрудник заповедника Александр Лотов рассказывал, что если замедлиться, то человек будет весь в божьих коровках. Он также предупреждал, что насекомые кусаются.

