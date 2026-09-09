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09 сентября, 13:28

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Рой пчел атаковал машину жителя Дагестана

Видео: MAX/SHOT

Рой пчел атаковал машину жителя Дагестана. Об этом сообщает SHOT в мессенджере MAX.

Инцидент произошел в дагестанском селе Микрах. Насекомые покрыли кузов и стекла машины, а затем через открытую дверь залетели в салон. Вероятной причиной происшествия стало то, что одна из самок оказалась внутри автомобиля или рядом с ним, а остальные пчелы последовали за ней.

В начале сентября в горном Дагестане насекомые еще активны – осенний медосбор там может длиться до середины месяца.

Местным жителям рекомендовали не махать руками и не пытаться разогнать рой самостоятельно. Горожанам посоветовали отойти на безопасное расстояние и вызвать пчеловодов.

Ранее в США рой пчел напал на пару, которая отправилась на прогулку по лесу вместе с собакой по кличке Сэди. По словам американцев, они наблюдали примерно 200 насекомых. Мужчина получил не менее четырех укусов, прежде чем понял, что нужно срочно уходить.

Кадры с места происшествия быстро распространились в Сети. Пользователей рассмешила реакция девушки: на видео заметно, что она бежала быстрее своего спутника. В комментариях сочувствовали пострадавшему мужчине и шутили над его "боевым напарником", который первым покинул опасную зону.

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