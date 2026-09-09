Адвокат Сарбаев: уличных попрошаек в Москве могут оштрафовать

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Привлечь попрошаек к ответственности за мелкое хулиганство на практике почти невозможно, однако они рискуют получить административный штраф. Об этом в беседе с News.ru сообщил адвокат Григорий Сарбаев.

Как уточнил юрист, наказание за приставание к прохожим устанавливается региональным законодательством об административной ответственности. В Москве стандартный штраф за такие действия составляет до 500 рублей, но в других субъектах размер взыскания может отличаться.

"Теоретически можно привлечь попрошаек по статье "Мелкое хулиганство", однако это очень сложно, и мало кто этим занимается", – отметил Сарбаев.

Более серьезные последствия наступают, если попрошайки создают препятствия движению транспорта. В этом случае их действия подпадают под статью 12.30 Кодекса РФ об административных правонарушениях, уточнил адвокат.

Отдельно юрист остановился на случаях вовлечения несовершеннолетних в попрошайничество. За это предусматривается уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.

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