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09 сентября, 17:40

Общество

VK создаст для участников Международного фестиваля молодежи "Пространство мечты"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Международный фестиваль молодежи – 2026 (МФМ-2026) пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Генеральным партнером события станет компания VK, которая подготовила для гостей интерактивное пространство, образовательную, спортивную, детскую и музыкальную программы, сообщили в пресс-службе социальной сети.

В частности, на "Медиапроектах Mail" запущен гид "Город молодежи мира" с редакционными материалами по восьми направлениям: наука, технологии, спорт, образование, здоровье, финансы, стиль и новости. В "Дзене" появился тематический канал с новостями, статьями, интервью и видео о фестивале.

С 13 сентября в пространстве VK откроется молодежная студия "ВЗУМЕ" – медиаплощадка, где спикеры, блогеры и звездные гости обсудят карьеру, творчество, социальные проекты и личностное развитие. Интервью будут выходить в плейлисте Новой школы медиа в "VK Видео".

На фестивале VK развернет "Пространство мечты", где участники познакомятся с сервисами компании: "ВКонтакте", MAX, "Дзен", "VK Видео", VK Education, VK Play, Mail.

Зона "VK ПРО СПОРТ" включит пять интерактивных станций и баскетбольную площадку 3×3. Программа реализована совместно с Федерацией баскетбола Свердловской области и конкурсом-премией уличной культуры и спорта "КАРДО".

"VK Музыка" проведет концерт на главной сцене фестиваля: выступит секретный гость – артист, чьи треки становятся главными хитами страны. По итогам экспедиции выйдет релиз из нескольких треков, документальный короткометражный фильм в "VK Видео" и вертикальные ролики в "VK Клипах".

Для участников и волонтеров "ВКонтакте" разработал мини-приложение МФМ-2026 с расписанием, картой, оповещениями, "Бюро находок" и групповым чатом. В сервисе доступен квест от "Другого Дела": за выполнение заданий участники получат баллы, которые можно обменять на призы от VK.

Образовательная программа VK посвящена новым медиа и современным языкам коммуникации. Пройдут воркшоп по монетизации контента, сессия о создании универсального текста, а также дискуссия "От блогинга к бизнесу". Завершит блок встреча с ведущим менеджером продукта "VK Музыки" Олегом Лузиным о работе рекомендательной системы.

Также пройдет сессия "Цифровые платформы как новая среда распространения российского культурного кода" с директором по стратегическому партнерству VK Дмитрием Уваровым. По его словам, фестиваль задуман как открытое пространство для живого общения и обмена идеями между молодежью из разных стран. А с помощью сервисов VK участникам будет проще находить единомышленников, объединяться в группы и поддерживать связь.

Фестиваль пройдет под девизом "Следуй за мечтой" и объединит 10 тысяч молодых лидеров из 191 страны. Главные медиапартнеры – "VK Видео", "Новости Mail", "Дзен" и Новая школа медиа, главный музыкальный партнер – "VK Музыка".

Ранее VK представила серию образовательных и развлекательных инициатив для школьников, студентов и педагогов к началу нового учебного года. Одна из них – акция "Начни учебный год с перемены". До 15 сентября участники смогут проголосовать за мелодию, которая будет звучать на школьных переменах.

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