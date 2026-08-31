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31 августа, 16:29

Общество

VK запускает образовательные проекты ко Дню знаний

Фото: depositphotos/belchonock

VK представила серию образовательных и развлекательных инициатив для школьников, студентов и педагогов к началу нового учебного года. Об этом проинформировала пресс-служба социальной сети.

Одним из таких проектов станет акция "Начни учебный год с перемены", организованная Сферумом и MAX. С 1 по 15 сентября участники смогут выбрать одну из предложенных песен через чат-бот "Звонок на перемену" в MAX или на офлайн-мероприятии в ТРК "Европолис" в Москве.

Результаты голосования будут объявлены 16 сентября. Выбранная композиция будет звучать на школьных переменах в течение недели в конце сентября. Проект реализуется совместно с министерством просвещения РФ и Центром всестороннего развития детей "Прогресс" и является продолжением инициативы "Мелодии вместо звонков", охватывающей все регионы страны.

VK и Российская детская клиническая больница Минздрава России создали компьютерный класс для детей, находящихся на длительном лечении и реабилитации.

Это пространство было реализовано благодаря благотворительному стриму, в котором приняли участие известные артисты и блогеры, такие как Оксана Самойлова, Navai, Юля Гаврилина, Артур Бабич, Карина Мурашкина и Николай Слыхов. Техническое оснащение класса предоставил блогер и стример Бустер, а мебель и планировка были разработаны с учетом потребностей юных пациентов.

VK Education объявила о начале приема заявок на бесплатные образовательные программы в области информационных технологий, цифрового маркетинга и креативных индустрий. В предстоящем учебном году студентам будет предложено свыше 100 различных курсов, включающих проектную деятельность и инновационные форматы обучения, реализуемые на базе высших учебных заведений. Впервые платформа запустила образовательные программы для учащихся колледжей и специальный курс для преподавателей.

В преддверии праздника студенты также могли принять участие в проекте "День Знаний" и получить подписку Mail Space с доступом к расширенным возможностям "Почты Mail" и "Облака Mail".

Образовательная платформа "Учи.ру" с 1 сентября запускает для родителей проект "Школомания" в игровом формате в мини-приложении MAX. В сентябре и октябре родители смогут выполнять еженедельные задания, следить за прогрессом ребенка и получать призы.

12 сентября совместно со "Сферумом" пройдет Всероссийская онлайн-конференция "Школа без слез: как пережить учебный год и остаться дружной семьей" с участием психологов Ларисы Сурковой, Анетты Орловой и других экспертов.

"Одноклассники" запустили проект "Народный учебник", в котором пользователи могут поделиться жизненными уроками в комментариях под постом в официальной группе "Все ОК!". К проекту присоединились популярные авторы, артисты и медиа. 1 сентября из лучших цитат соберут видеоролик и покажут его на главной странице "ОК".

"VK Музыка" собрала аудиоподборку для подготовки к школьным будням, особенно актуальную для учеников начальной школы. В нее вошли песни, загадки, короткие истории и сказки из раздела "Детям".

Также VK и VK Store выпустили коллекцию школьного мерча с маскотами Персиком и Спотти и героем стикерпака "Школьный Крысюк". Коллекция доступна в офлайн-магазинах VK Store и на Ozon.

В сообществах "ВКонтакте" и "VK Праздники" выйдут клипы, в которых дети и родители делятся эмоциями о школьном времени. В съемках приняли участие блогеры Оксана Самойлова с детьми и семья Кукояк – Денис, Лена и их дочь Василиса.

Кроме того, в "VK Праздниках" появится плейлист с lo-fi-видео для учебы. Фоновая музыка и неспешная анимация помогут создать спокойную атмосферу для занятий, домашней работы и творчества.

Вместе с тем Hi-Tech Mail подготовил проект "Гаджеты для школьников". В нем редакция рассказывает, как технологии помогают современным школьникам познавать новое, а также как родителям не переживать за безопасность ребенка.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что система образования готова к началу нового учебного года. Все необходимые мероприятия завершены. Кроме того, выстроено единое образовательное пространство.

В России с 1 сентября вступят в силу изменения в школьной программе

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