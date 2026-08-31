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31 августа, 15:53

Политика

Российские войска поразили места сборки БПЛА и склады боеприпасов ВСУ

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Российские военные нанесли удары по местам сборки беспилотников и складам боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что поражены в том числе объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также логистические центры, которые использовались в интересах противника. Кроме того, удары пришлись по складам с горючим и военным имуществом, пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 142 районах.

Ранее Вооруженные силы РФ ударили по морскому перегрузочному терминалу и четырем хранилищам с имуществом военного назначения в порту Николаев на Украине.

Кроме того, в Киеве было поражено предприятие судостроительной промышленности, на котором собирали и обслуживали дистанционно управляемые катера для ВСУ.

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