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31 августа, 15:21

Общество

Врачи в Новосибирске заменили обожженный пищевод девочки кишечником

Фото: zdrav.nso.ru

Хирурги Новосибирской областной клинической больницы провели 13-летней пациентке колоэзофагопластику – замену обожженного пищевода фрагментом ее собственной толстой кишки. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Весной прошлого года подросток случайно выпила раствор каустической соды – сильнодействующей бытовой щелочи, используемой для чистки труб. Из-за химического ожога в пищеводе образовались грубые рубцы, которые сузили просвет до критического состояния: девочка не могла глотать даже воду. Попытки механического расширения пищевода специальной струной давали лишь временный эффект, поэтому медики приняли решение о полной замене органа.

Как отметил заведующий отделением детской хирургии, главный детский хирург Новосибирской области Алексей Грамзин, пластика пищевода – одна из самых сложных операций в детской хирургии. В России ее выполняют лишь в единичных клиниках, чаще всего маленьких пациентов везут в Москву и Санкт-Петербург. Новосибирские специалисты освоили методику в 2021 году.

Само вмешательство длилось пять часов, его проводила бригада из четырех хирургов. Сложность заключалась в том, что пищевод невозможно просто извлечь из грудной клетки – он спаян с окружающими тканями и сосудами, поэтому протезирование выполняют в два этапа.

"На первом этапе мы отсекаем собственный пищевод на уровне шеи, а на его место пришиваем фрагмент толстой кишки на сосудистой ножке. Через шесть месяцев, когда искусственный пищевод полностью приживется, выполняется второй этап: собственную пищеводную трубку торакоскопически отсекают и удаляют", – пояснил хирург Владислав Цыганок.

В Минздраве рассказали, что первый этап вмешательства прошел успешно. Уже через три дня после операции пациентка начала получать питание через гастростому, а спустя две недели стала есть самостоятельно. Новый пищевод работает без осложнений, через полгода врачи ждут девочку на завершающую операцию.

Ранее нейрохирурги в Екатеринбурге спасли 31-летнюю женщину, которая сломала все шейные позвонки при падении с третьего этажа. У нее также выявили открытый перелом бедра и тяжелый ушиб спинного мозга. В ходе операции специалисты удалили поврежденные позвонки и установили эндопротез, а позвоночник укрепили большой двусторонней конструкцией из пластин и крючков.

"Новости дня": столичные врачи спасли мужчину с разрывом пищевода

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