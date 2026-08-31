Эксперт Карпычева посоветовала не давать в долг деньги на импульсивные покупки

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Оценить личные качества должника и собственную подушку безопасности важно перед тем, как дать средства взаймы. Об этом Москве 24 рассказала независимый финансовый советник, бизнес-коуч Анна Карпычева.

По ее мнению, давать в долг лучше только ту сумму, которую можно было бы подарить человеку.

"То есть надо сразу спросить себя: если она не вернется, придется ли мне пересчитывать личный бюджет, злиться и портить отношения с должником? В случае когда деньги мысленно списаны и душевное равновесие оказывается в порядке, сам возврат становится неким приятным бонусом", – отметила эксперт.

Важный нюанс в том, что сумма, которая рассматривается для передачи в долг, должна "лежать" сверх подушки безопасности.





Анна Карпычева независимый финансовый советник, бизнес-коуч В идеале всегда нужно иметь запас средств минимум на 3, а лучше на 6 месяцев привычной жизни. Поэтому, получив просьбу дать взаймы, надо хорошо прикинуть, есть ли надежный тыл на случай форс-мажора в виде, например, потери денег, болезни, непредвиденных важных трат. В противном случае можно самому залезть в долги.

Особенно категоричными в подобных решениях стоит быть тем, кто уже выплачивает кредиты, ипотеку. Дав деньги другому, некоторые ставят под угрозу собственную финансовую безопасность, предупредила Карпычева.

"Еще важно учитывать, что есть большая разница между какой-то экстренной ситуацией, где средства решают вопрос жизни или здоровья, и желанием приобрести вещь, покупку которой можно вполне запланировать заранее. Во втором случае есть риск просто оказать медвежью услугу: вместо того чтобы позволить человеку учиться самому разбираться с бюджетом, мы просто помогаем ему увязнуть в долгах", – подчеркнула эксперт.

Также не стоит оказывать подобную помощь, если обратившийся уже когда-то занимал и не возвращал, поскольку такие люди нередко не меняют отношения к чужим деньгам без какой-то серьезной внутренней работы. В таком случае лучше сразу мягко, но уверенно сказать "нет" – это позволит сохранить и нервы, и отношения, заключила Карпычева.

Ранее эксперт рассказала, как не разориться во время отпуска. Например, стоит расплачиваться наличными, так как это придает больше осознанности в расходах.