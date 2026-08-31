В Москве для учеников 5–6-х классов введут обязательный курс по ИИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В новом учебном году для всех учеников 5–6-х классов московских школ введут обязательный курс по искусственному интеллекту. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, впервые отдельные элементы курса начали тестировать в столичных школах среди пятиклассников в прошлом учебном году. После положительных отзывов программу решили расширить на всех учащихся 5–6-х классов, ее участниками станут более 200 тысяч детей.

Ракова отметила, что школьников будут учить не только использовать возможности ИИ в учебе, но и критически оценивать полученную с его помощью информацию. Кроме того, с нового учебного года для московских десятиклассников запустят курс "Навыки работы с технологиями искусственного интеллекта".

Ранее сообщалось, что сервис "Цифровой учитель" в "Московской электронной школе" дополнят ИИ-тренажерами по русскому языку и биологии. Сервис уже три года помогает школьникам отрабатывать темы по математике, физике, информатике и английскому языку в двух форматах: для самостоятельных занятий с индивидуальной программой и для учителей с рекомендациями дополнительных упражнений.

