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31 августа, 13:21

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СВР: европейцы хотят помешать проведению выборов в России

Европейцы хотят помешать проведению выборов в России – СВР

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Европейские страны хотят помешать проведению выборов в России. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР), передает ТАСС.

В ведомстве заявили, что европейские политики ставят перед собой двойную задачу: помешать нормальному электоральному процессу и дискредитировать результаты голосования на всех уровнях избирательной кампании. Западные страны вовсю готовятся к выборам в России. По поступающей в СВР информации, Евросоюз и ведущие европейские страны реализуют масштабную стратегию по дестабилизации ситуации в России в преддверии единого дня голосования в сентябре.

В свою очередь, Брюссель поставил перед российской несистемной оппозицией задачу по проведению провокаций на избирательных участках в России и за границей, указали в пресс-бюро. "Несистемщикам" поручено распространять тезисы о "нелегитимности и незаконности" еще даже не состоявшегося голосования, а также искать и фабриковать компромат на представителей системных политических партий.

В ходе визитов на Украину представители спецслужб Европы обсуждали планы организации кибератак на инфраструктуру выборов в России.

"Ни Украина, где у власти находится коррумпированный давно "просроченный" режим, ни оторвавшиеся от родной земли русофобствующие "политэмигранты", ни стоящие за ними тоталитарно-либеральные западные круги не смогут помешать российским гражданам сделать свой выбор", – заявили в службе и уточнили, что Россия даст отпор как агрессорам извне, так и их попыткам расшатать страну изнутри.

Кроме того, ПАСЕ и Европарламент готовятся заявить о непризнании результатов выборов в России в связи с якобы "грубыми нарушениями во время их подготовки и проведения", добавили в СВР.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут в России в период с 18 по 20 сентября. Россияне смогут проголосовать как на участке, так и онлайн. Отдать свой голос смогут также граждане, которые находятся за рубежом. Для них избирательные участки откроются как минимум в 31 стране.

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