31 августа, 13:39Общество
Рособрнадзор объявил предостережения девяти вузам
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 9 образовательным организациям из разных регионов. Об этом сообщается в канале ведомства в MAX.
В список организаций, получивших предостережения, вошли:
- РОО ВО "Московская семинария евангельских христиан" Централизованной религиозной организации "Ассоциация Евангельских церквей (евангельских христиан)";
- ОЧУ ВО "Российская международная академия туризма";
- РО ОО ВО Духовная академия "Благодать" христиан веры евангельской;
- ОЧУ ВО "Московский университет имени А. С. Грибоедова";
- ФГБОУ ВО "Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе";
- ФГБОУ ВО "Марийский государственный университет";
- ФГБОУ ВО "Тюменский индустриальный университет";
- ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора М. А. Бонч-Бруевича";
- РДОО ВО "Заокский университет церкви Христиан-Адвентистов Седьмого дня".
Ведомство предложило организациям принять меры по обеспечению соблюдения требований. Информация об объявленных предостережениях размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
Ранее Рособрнадзор выдал предостережения 15 учебным заведениям. Среди них – Северо-Западный университет, Российская международная академия туризма и Тюменская библейская семинария христиан веры евангельской.
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