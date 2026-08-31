Рособрнадзор объявил предостережения девяти вузам

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис​

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 9 образовательным организациям из разных регионов. Об этом сообщается в канале ведомства в MAX.

В список организаций, получивших предостережения, вошли:



РОО ВО "Московская семинария евангельских христиан" Централизованной религиозной организации "Ассоциация Евангельских церквей (евангельских христиан)";

ОЧУ ВО "Российская международная академия туризма";

РО ОО ВО Духовная академия "Благодать" христиан веры евангельской;

ОЧУ ВО "Московский университет имени А. С. Грибоедова";

ФГБОУ ВО "Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе";

ФГБОУ ВО "Марийский государственный университет";

ФГБОУ ВО "Тюменский индустриальный университет";

ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора М. А. Бонч-Бруевича";

РДОО ВО "Заокский университет церкви Христиан-Адвентистов Седьмого дня".

Ведомство предложило организациям принять меры по обеспечению соблюдения требований. Информация об объявленных предостережениях размещена в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

Ранее Рособрнадзор выдал предостережения 15 учебным заведениям. Среди них – Северо-Западный университет, Российская международная академия туризма и Тюменская библейская семинария христиан веры евангельской.