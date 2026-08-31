FT: Илон Маск допустил использование Starlink для ударов по России

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Американский бизнесмен Илон Маск в ходе переговоров с бывшим главой Минобороны Украины Михаилом Федоровым допустил использование спутниковой связи Starlink для управления украинскими БПЛА при атаках по России. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Financial Times.

По словам источников, знакомых с содержанием бесед, Маск не возражал против использования Киевом терминалов Starlink для наведения дронов, однако уточнил, что окончательное решение носит политический характер и должно приниматься Белым домом.

Сам Федоров содержание разговоров с предпринимателем комментировать отказался. Переговоры проходят на фоне его поездки в США, где экс-министр пытается привлечь американских инвесторов в новый фонд оборонных технологий.

Ранее СМИ писали, что российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Волна-Купол-Гарант" стал активно глушить Starlink. Один из украинских военных пожаловался, что польза от спутниковой связи в таком случае уменьшается. Соучредитель украинского Центра поддержки воздушной разведки Игорь Луценко добавил, что "окно возможностей" для Starlink закрывается.