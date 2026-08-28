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28 августа, 10:39

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El Mundo: Россия начала глушить работу Starlink

Россия начала глушить работу Starlink – СМИ

Фото: 123RF.com/fellowneko

Российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Волна-Купол-Гарант" начал активно глушить спутниковую сеть Starlink, которую используют украинские военные. Об этом сообщает RT со ссылкой на El Mundo.

Один из опрошенных изданием украинских военнослужащих пожаловался, что польза от Starlink уменьшается. Соучредитель украинского Центра поддержки воздушной разведки Игорь Луценко добавил, что "окно возможностей" для спутниковой сети закрывается, так как российские системы радиопомех снижают его эффективность.

Ранее командир 413-го полка Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Евгений Карась рассказал о проблемах своего подразделения с запуском БПЛА вглубь территории России из-за блокировки терминалов Starlink.

По словам Карася, Starlink не работает. Из-за этого, писали СМИ, полк вынужден заранее прописывать маршруты полета своих дронов.

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