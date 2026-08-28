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28 августа, 11:01

Происшествия

Дела о терактах заведены после атак ВСУ на Белгородскую область и Севастополь

Фото: sledcom.ru

Следственный комитет России возбудил уголовные дела о террористических актах после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на гражданские объекты в Белгородской области и Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На местах происшествий работают следователи. Они устанавливают типы использованных беспилотников, а также лиц, причастных к совершению преступлений. Их действиям дадут уголовно-правовую оценку.

Атака на Севастополь произошла в ночь на 28 августа. Там повреждения получили жилой дом, два корпуса детского сада и свыше 15 автомобилей.

В результате ударов пострадали два человека. Для семей с детьми развернули пункт временного размещения.

Кроме того, 27 августа ВСУ атаковали машину скорой помощи в Шебекине Белгородской области. От удара погиб фельдшер, еще четыре человека получили ранения.

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