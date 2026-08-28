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28 августа, 09:52

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ТАСС: подстанция скорой помощи загорелась на юге Москвы

Подстанция скорой помощи загорелась на юге Москвы

Фото: MAX/"Агентство Москва"

Здание подстанции скорой помощи загорелось на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Уточняется, что пожар произошел в Нагорном проезде. В результате ЧП обрушилась кровля здания.

Площадь возгорания составила порядка 100 квадратных метров, передает Агентство "Москва". По его информации, ЧП произошло в организации, оказывающей платные услуги скорой помощи. Сотрудникам оперативных служб города удалось локализовать пожар.

Ранее возгорание возникло в одном из корпусов ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова на Ленинском проспекте в Москве. Пожар произошел в подвальном помещении на площади 40 квадратных метров.

Спустя время огнеборцы потушили его. Всего из здания эвакуировали 66 маломобильных пациентов и 14 человек из реанимации. Никто не пострадал.

Пожар произошел в районе промзоны в Нагорном проезде

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