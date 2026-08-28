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28 августа, 09:46

Происшествия

Средства ПВО за ночь сбили 512 БПЛА над регионами РФ

Фото: MAX/"Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 512 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, дежурные силы ПВО работали с 20:00 27 августа до 08:30 28 августа. Все уничтоженные дроны были самолетного типа.

БПЛА в том числе атаковали подмосковный Павловский Посад. Беспилотник попал в магазин "Магнит". От удара в соседней поликлинике выбило 46 окон. Повреждены также два кабинета во взрослом отделении.

При этом медучреждение принимает пациентов в штатном режиме. На месте работают специалисты, которые стараются как можно быстрее устранить последствия.

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