Сына вдовы экс-вице-премьера Дагестана задержали по делу об убийстве матери

Сын вдовы экс-вице-премьера Дагестана задержан по подозрению в убийстве матери. К преступлению может быть причастен и друг подростка. Подробнее – в материале Москвы 24.

Версии следствия

Об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева стало известно 26 августа. Тело 43-летней Анны Каменевой с ножевыми ранениями было обнаружено в ее доме в подмосковной Жуковке. Также в помещении нашли следы крови, полотенце с бурыми пятнами, травматический пистолет и гильзы.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой, которого вскоре задержали. По данным "Московского комсомольца", молодой человек постоянно проживает в Испании, плюс следствие также проверяет версию о его возможной связи с другим убийством, произошедшим на днях. Не исключено, что оба происшествия были совершены под действием запрещенных веществ.

Также задержан и сам наследник погибшей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Телеграм-канал Mash уточнил, что, предварительно, в момент расправы он находился вместе с приятелем.

Лучший преподаватель

Анна Каменева с 2011 года работала доцентом кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита МГУ. После новостей о ее гибели вуз принес соболезнования родным и близким женщины. Бывшие коллеги назвали ее удивительно добрым и отзывчивым человеком, всегда готовым прийти на помощь.





пресс-служба Высшей школы государственного аудита МГУ Для факультета, коллег и учеников Анны Николаевны ее гибель стала невосполнимой утратой. Анна Николаевна навсегда останется в нашей памяти.

Также в вузе рассказали и про профессиональный путь Каменевой. В 2000 году она окончила школу с серебряной медалью и поступила на юрфак МГУ. Вся ее карьера была связана с госслужбой, юридическим образованием и наукой. С 2004 по 2016 год женщина работала помощником депутата, а с 2011 года – доцентом в Высшей школе государственного аудита МГУ.

"Искреннее внимание к людям, профессиональная принципиальность и душевная щедрость снискали ей признательность, благодарность и уважение коллег, учеников и всех, кто ее знал", – отметили в вузе.

В соцсетях высказались и студенты погибшей.





студентка Анны Каменевой Я не верю. Анна Николаевна была лучшим преподавателем, научным руководителем и просто наставником. Я безмерно рада, что успела чему-то научиться у такой, как она. И теперь, открыв свои двери 1 сентября, наш университет навсегда безвозвратно опустеет.

Одна из учениц Каменевой написала в соцсетях, что не может найти слов, ведь они буквально накануне договаривались о встрече. Девушка призналась, что за короткое время Каменева стала для нее не просто преподавателем, а близким человеком.

Соболезнования выразила и подруга погибшей, женщина рассказала, что с трудом может описать горечь утраты.

Споры за наследство

Фото: телеграм-канал SHOT

Как рассказали журналистам в окружении семьи, Анна Каменева и Гаджи Махачев, погибший в аварии на Кутузовском проспекте в 2013 году, не состояли в официальном браке, но воспитывали четверых детей – двух мальчиков и двух девочек. При этом одна из дочерей находилась с отцом в машине во время ДТП, девочка выжила, но получила тяжелые травмы.

Сама Анна была человеком непубличным и замкнутым, общения избегала, близких друзей не заводила. После гибели Махачева в ее жизни появились и имущественные разбирательства с его первой женой. Причина – солидное наследство: 17 земельных участков, 6 домов, 4 квартиры, нежилые помещения, акции с дивидендами и доли в бизнесе.

При этом непростые отношения на фоне наследства были у Анны и с многочисленными наследниками мужа от других браков, сообщают СМИ. Договориться мирно не вышло, и семьи надолго погрузились в судебные процессы.