Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 августа, 17:30

Происшествия
Главная / Новости /

РЕН ТВ: вдову бывшего вице-премьера Дагестана убили в Подмосковье

Вдову бывшего вице-премьера Дагестана убили в Подмосковье – СМИ

Фото: телеграм-канал SHOT

Вдову бывшего вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева Анну Каменеву убили в Подмосковье. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Утверждается, что тело с резаной раной шеи было найдено в доме в деревне Жуковке. Кроме того, в помещении обнаружены травматический пистолет и гильзы, следы крови и полотенце с бурыми пятнами. По подозрению в преступлении задержан знакомый 17-летнего сына Каменевой.

Женщина работала доцентом МГУ на кафедре экономических и финансовых расследований. В сообщении на сайте ВШГА МГУ указано, что ее гибель стала для факультета, коллег и учеников Каменевой невосполнимой утратой. Ей было 43 года.

Муж Каменевой являлся депутатом Госдумы и занимал должность вице-премьера Дагестана. В 1999 году во время вторжения бандформирований он руководил народным ополчением Ботлихского района. В 2013 году он погиб в автокатастрофе на Кутузовском проспекте.

Ранее в Ростове-на-Дону 37-летний мужчина поругался со своим 38-летним знакомым во время распития алкогольных напитков, ударил его молотком по голове и кистям рук, а затем поджег квартиру, чтобы скрыть следы преступления. Злоумышленник задержан, его обвиняют по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Читайте также


происшествия

Что известно об убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана?

Подозрения пали на друга 17-летнего сына Каменевой

Читать
закрыть

Что известно о катастрофическом наводнении в Непале?

По предварительным данным, погибли 359 человек

Сотни пропали без вести, в том числе восемь россиян

Читать
закрыть

Почему планета вышла на траекторию вымирания?

Коэффициент рождаемости в мире опустился ниже уровня воспроизводства населения

Эксперты уверены: для решения демографических проблем стоит опираться на исторический опыт

Читать
закрыть

Что приготовила "Ночь кино" в Москве?

Все желающие смогут посетить тематические мастер-классы, увидеть знаковые фильмы

На ВДНХ можно научиться передавать сложные эмоции с помощью жестов

Читать
закрыть

Что нужно знать о прививке от гриппа в 2026 году?

Прививку от гриппа лучше всего делать в сентябре или октябре

Вакцинация рекомендуется детям с 6 месяцев, но особенно важна для пожилых

Читать
закрыть

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

Что изменится в российских школах с 1 сентября?

Появился новый предмет – "Духовно нравственная культура России"

С нового учебного года начнут выставлять оценки за поведение ученикам 2–8 х классов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика