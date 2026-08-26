РЕН ТВ: вдову бывшего вице-премьера Дагестана убили в Подмосковье

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Вдову бывшего вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева Анну Каменеву убили в Подмосковье. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Утверждается, что тело с резаной раной шеи было найдено в доме в деревне Жуковке. Кроме того, в помещении обнаружены травматический пистолет и гильзы, следы крови и полотенце с бурыми пятнами. По подозрению в преступлении задержан знакомый 17-летнего сына Каменевой.

Женщина работала доцентом МГУ на кафедре экономических и финансовых расследований. В сообщении на сайте ВШГА МГУ указано, что ее гибель стала для факультета, коллег и учеников Каменевой невосполнимой утратой. Ей было 43 года.

Муж Каменевой являлся депутатом Госдумы и занимал должность вице-премьера Дагестана. В 1999 году во время вторжения бандформирований он руководил народным ополчением Ботлихского района. В 2013 году он погиб в автокатастрофе на Кутузовском проспекте.

Ранее в Ростове-на-Дону 37-летний мужчина поругался со своим 38-летним знакомым во время распития алкогольных напитков, ударил его молотком по голове и кистям рук, а затем поджег квартиру, чтобы скрыть следы преступления. Злоумышленник задержан, его обвиняют по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

