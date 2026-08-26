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26 августа, 17:11

Политика

Трамп заявил, что визит главы ЦРУ в Москву является частью рутины

Фото: whitehouse.gov

Визит директора Центрального разведывательного управления США Джона Рэтклиффа в Россию был "отчасти рутинным", заявил американский лидер Дональд Трамп в эфире радиопередачи The Glenn Beck Program.

"Его пребывание там отчасти рутинное. Мне жаль расстраивать людей", – отметил глава Белого дома.

При этом он добавил, что из этого "может что-то получиться", но раскрывать деталей поездки он не стал.

Американский лидер также рассказал о работе над урегулированием украинского конфликта. По его словам, Вашингтон прилагает все усилия для его завершения. Он также добавил, что сейчас обе стороны хотят, чтобы конфликт был завершен. Кроме того, в этом заинтересован Вашингтон.

25 августа в аэропорту Внуково приземлился борт Boeing C-17 Globemaster III ВВС США с номером RCH4555, который летел с военной базы Эндрюс под Вашингтоном транзитом через Ригу. В тот же день самолет улетел.

По данным СМИ, на борту находился Рэтклифф. Он прилетал в Россию для проведения "ряда встреч". По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, визит главы ЦРУ связан с "контактами между спецслужбами", а с Владимиром Путиным он не встречался.

Военный эксперт Алексей Анпилогов предположил, что визит мог быть связан с обсуждением конфликта на Украине и иранского кризиса. При этом инициатором визита была именно американская сторона.

В Кремле не стали уточнять тему контактов директора ЦРУ с российскими спецслужбами

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