26 августа, 08:52Политика
Песков заявил, что Путин не встречался с главой ЦРУ Рэтклиффом
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин не встречался с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джоном Рэтклиффом во время его визита в Москву. Об этом сообщил RTVI пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
25 августа в московском аэропорту Внуково приземлился борт Boeing C-17 Globemaster III ВВС США с номером RCH4555, который прилетел с военной базы Эндрюс под Вашингтоном транзитом через латвийскую столицу. По данным СМИ, на борту находился Рэтклифф. Он прилетал в Россию якобы для проведения ряда встреч.
В этот же день самолет ВВС США улетел. Спустя время он приземлился в аэропорту Риги.
Песков сообщал, что визит Рэтклиффа в РФ связан с "контактами между спецслужбами". Он также заявлял, что встреч с представителями США в Кремле на этой неделе не планировалось.
Политолог Наумов предположил, что визит Рэтклиффа в Москву связан с разведданными