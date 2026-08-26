Песков заявил, что Путин не встречался с главой ЦРУ Рэтклиффом

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Владимир Путин не встречался с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джоном Рэтклиффом во время его визита в Москву. Об этом сообщил RTVI пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

25 августа в московском аэропорту Внуково приземлился борт Boeing C-17 Globemaster III ВВС США с номером RCH4555, который прилетел с военной базы Эндрюс под Вашингтоном транзитом через латвийскую столицу. По данным СМИ, на борту находился Рэтклифф. Он прилетал в Россию якобы для проведения ряда встреч.

В этот же день самолет ВВС США улетел. Спустя время он приземлился в аэропорту Риги.

Песков сообщал, что визит Рэтклиффа в РФ связан с "контактами между спецслужбами". Он также заявлял, что встреч с представителями США в Кремле на этой неделе не планировалось.

