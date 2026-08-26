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26 августа, 05:52

Политика

Госдеп США выделил 40 млн долларов на БПЛА для борьбы с преступностью на Украине

Фото: depositphotos/Afotoeu

Госдепартамент США направил 40 миллионов долларов на закупку беспилотников для борьбы с преступностью на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американского портала госрасходов.

Средства распределены по двум контрактам с киевской компанией Stream Techno LLC. Соглашения на поставку дронов и наземных станций управления заключены 19 февраля 2026 года для программ Бюро по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности (INL) Госдепа.

Первый контракт изначально предусматривал 19,34 миллиона долларов. В августе к нему добавили еще 5,66 миллиона, доведя сумму до 25 миллионов долларов. По второму контракту первоначально выделили 12,67 миллиона долларов, затем добавили 2,32 миллиона – итого почти 15 миллионов долларов.

Контракты заключены без стандартного тендера – власти США объяснили это "исключительной срочностью".

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев получил от Запада небольшое количество ракет к системам ПВО Patriot. При этом Зеленский не уточнил, какое государство поставило ракеты, и не назвал их точное количество.

В свою очередь, Еврокомиссия согласовала выделение Украине 6,1 миллиарда евро на закупку вооружений. Средства направят на системы противовоздушной и противоракетной обороны, ракеты, боеприпасы и радары, в которых Украина остро нуждается.

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