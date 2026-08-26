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Кравцов: с 1 сентября школьникам будет запрещено использовать телефоны на уроках

Школьникам запретят использовать телефоны на уроках с 1 сентября

Фото: depositphotos/uatp12

С 1 сентября 2026 года вступает в силу приказ Минпросвещения России, который запретит школьникам использовать мобильные телефоны во время учебных занятий. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"На занятиях ребятам запрещено использовать телефоны, за исключением случаев угрозы жизни или здоровью обучающихся и работников, а также других экстренных ситуаций", – приводит ТАСС слова Кравцова.

Министр уточнил, что соответствующие ограничения уже были установлены федеральным законодательством. При этом на переменах учащиеся могут пользоваться гаджетами в соответствии с правилами, установленными образовательной организацией.

Минпросвещения также приступило к разработке обновленного федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) для школьников 5–9-х классов. При разработке стандарта ведомство четко определит личностные и предметные результаты, выстроит межпредметные связи и обеспечит согласованность всех вносимых изменений.

С 1 сентября российских пятиклассников ждут существенные изменения в школьной программе. В расписании появится новый обязательный предмет "Духовно-нравственная культура России", а со следующего учебного года начнут ставить оценки за поведение. Нововведения призваны помочь детям быстрее адаптироваться к переходу из начальной школы в основную.

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