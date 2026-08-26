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В украинском Тернополе группа людей напала на автомобиль, в котором находились сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата). Об этом сообщила региональная полиция.

По данным ведомства, инцидент произошел 25 августа на улице Леся Курбаса. Конфликт возник, когда представители ТЦК обнаружили лиц, которые могут уклоняться от исполнения воинского долга. Во время разговора с одним из мужчин к служебному автомобилю начали подходить люди. Они стали бить по транспортному средству и вступили в спор с сотрудниками ТЦК.

В результате силовики получили различные травмы. На место происшествия направили следственно-оперативную группу и дополнительные полицейские наряды, которым удалось прекратить конфликт. Полиция проводит выяснение обстоятельств инцидента.

Ранее в МИД РФ заявили, что киевский режим ужесточает линию на незаконную мобилизацию священнослужителей Украинской православной церкви (УПЦ), похищая клириков насильственными методами.

Между тем бывший спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог выступил за мобилизацию женщин в ВСУ. По его словам, женщины способны воевать не хуже мужчин. Он привел в пример свою дочь, которая окончила военную академию и принимала участие в операции в Афганистане.