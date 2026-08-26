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Политика

Трамп приказал приспустить флаги в США из-за смерти певицы Долли Партон

Фото: AP Photo/Timothy D. Easley

Президент США Дональд Трамп распорядился приспустить государственные флаги на территории страны на семь дней в связи со смертью кантри-певицы Долли Партон. Об этом глава Белого дома сообщил в соцсети Truth Social.

"Это настоящая утрата для миллионов людей. Такой, как она, никогда не было и никогда не будет. В ее честь я прикажу опустить американский флаг по всей территории США на одну неделю, начиная с сегодняшнего вечера в 18:00 (01:00 26 августа по Москве. – Прим. ред.)", – написал Трамп.

Долли Партон, которую называли "королевой кантри", скончалась в возрасте 80 лет. Причина ухода Партон из жизни пока не раскрывалась.

При этом в мае 2026 года сама певица отменила предстоящие концерты, рассказав, что уже несколько лет проходит лечение от камней в почках. Тогда она выражала надежду на скорое возвращение к активной жизни. В сентябре у нее были запланированы три концерта в Лас-Вегасе.

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