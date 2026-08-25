Адам Кадыров награжден медалью Минобороны Абхазии

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Помощник главы Чечни, начальник отдела обеспечения безопасности главы республики, секретарь совета безопасности Чечни Адам Кадыров удостоен медали министерства обороны Абхазии "За боевое содружество". Об этом сообщил его отец, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Кадыров-младший получил награду за высокий уровень взаимодействия и укрепление сотрудничества.

Награждение состоялось в рамках церемонии награждения победителей XIII Международного открытого чемпионата по тактической стрельбе среди силовых подразделений, посвященного памяти первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.

В марте Адаму Кадырову вручили медаль за вклад в СВО. По словам министра Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмеда Дудаева, награда является заслуженным признанием вклада Кадырова в обеспечение безопасности и поддержку спецоперации.