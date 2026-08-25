Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 августа, 20:42

Спорт

Основатель детского центра "Катюша" потребовал от Константина Цзю 7,5 млн рублей

Фото: ТАСС/Владислав Бурнашев

Основатель детского развивающего центра "Катюша" Игорь Козьяков подал в Лефортовский суд Москвы иск к бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу Константину Цзю. Об этом сообщила РИА Новости адвокат Козьякова Ольга Карлова.

Бизнесмен требует взыскать со спортсмена около 7,5 миллиона рублей. По словам защитника, 4,3 миллиона рублей составляют требования о взыскании неосновательного обогащения, еще около 3 миллионов – проценты за пользование чужими денежными средствами. Кроме того, Козьяков требует возместить 79,5 тысячи рублей судебных расходов.

В иске бизнесмен ссылается на услуги, которые детский центр оказывал двум несовершеннолетним детям Цзю с мая 2019 по август 2022 года. В сумму требований также включены расходы на индивидуальное сопровождение ребенка и транспортировку строительных материалов для дома боксера в Крыму в 2021 году.

Судебное разбирательство было инициировано в июне после того, как Цзю одолжил Козьякову около 7 миллионов рублей по двум договорам займа, но деньги назад не получил. Заявление Цзю послужило основанием для возбуждения уголовного дела о мошенничестве.

Адвокат Козьякова утверждала, что часть средств была возвращена, а непогашенной осталась задолженность по процентам, и предлагала заключить мировое соглашение. Позднее стало известно, что Цзю не явился на проверку показаний по делу и следственные действия проводились без спортсмена.

Читайте также


судыспорт

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

Что изменится в российских школах с 1 сентября?

Появился новый предмет – "Духовно нравственная культура России"

С нового учебного года начнут выставлять оценки за поведение ученикам 2–8 х классов

Читать
закрыть

Зачем россияне начали создавать отцовские клубы?

В таких сообществах родители общаются друг с другом и активно проводят время

Читать
закрыть

Какие мероприятия пройдут в Москве в честь Дня флага?

На ВДНХ 22 августа организуют серию тематических прогулок

Можно заглянуть на гастрономический фестиваль "Вкусы России"

Читать
закрыть

Как живут семьи с 10 и более детьми в России?

В современных условиях многодетность становится проявлением высокой личной ответственности

Жизнь строится на планировании бюджета, распределении ресурсов и совместном решении задач

Читать
закрыть

Что известно о смерти музыканта "Кукрыниксов" Оганяна?

Тело Оганяна без кисти левой руки обнаружили в одном из прудов Санкт-Петербурга

Читать
закрыть

Как россиянка вырастила гигантские овощи?

Жительница Красноярска вырастила огромный помидор, который весит 4,5 килограмма

Чтобы овощи выросли больших размеров, необходимы генетические предпосылки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика