Основатель детского центра "Катюша" потребовал от Константина Цзю 7,5 млн рублей

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Основатель детского развивающего центра "Катюша" Игорь Козьяков подал в Лефортовский суд Москвы иск к бывшему абсолютному чемпиону мира по боксу Константину Цзю. Об этом сообщила РИА Новости адвокат Козьякова Ольга Карлова.

Бизнесмен требует взыскать со спортсмена около 7,5 миллиона рублей. По словам защитника, 4,3 миллиона рублей составляют требования о взыскании неосновательного обогащения, еще около 3 миллионов – проценты за пользование чужими денежными средствами. Кроме того, Козьяков требует возместить 79,5 тысячи рублей судебных расходов.

В иске бизнесмен ссылается на услуги, которые детский центр оказывал двум несовершеннолетним детям Цзю с мая 2019 по август 2022 года. В сумму требований также включены расходы на индивидуальное сопровождение ребенка и транспортировку строительных материалов для дома боксера в Крыму в 2021 году.

Судебное разбирательство было инициировано в июне после того, как Цзю одолжил Козьякову около 7 миллионов рублей по двум договорам займа, но деньги назад не получил. Заявление Цзю послужило основанием для возбуждения уголовного дела о мошенничестве.

Адвокат Козьякова утверждала, что часть средств была возвращена, а непогашенной осталась задолженность по процентам, и предлагала заключить мировое соглашение. Позднее стало известно, что Цзю не явился на проверку показаний по делу и следственные действия проводились без спортсмена.