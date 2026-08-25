Движение в сторону Москвы перекрыто на трассе М-11 из-за опрокидывания фуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Движение в сторону Москвы полностью перекрыто на 629-м километре трассы М-11 "Нева" в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Причиной для этого послужил инцидент, который произошел в районе деревни Тарасово. Грузовой автомобиль, перевозивший бетонные опоры, опрокинулся, в результате чего проезд в сторону столицы оказался невозможен.

Для водителей организован объезд по маршруту через трассы А-120 и М-10. Тем не менее на месте образовался затор длиной 2 километра.

Разлива топлива в результате ДТП не зафиксировано. На месте работают сотрудники ГАИ и дорожные службы.

В МЧС призвали водителей учитывать информацию о перекрытиях при планировании поездок, соблюдать скоростной режим и дистанцию. В случае происшествий автомобилистов попросили звонить по номеру 112.

Ранее три человека погибли в результате столкновения легкового и грузового автомобилей в Рязанской области. В их числе – водитель и два пассажира автомобиля "ВАЗ-2115". Машины врезались на 293-м километре автодороги Р-22 "Каспий".

