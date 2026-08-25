Иран и Оман договорились работать над созданием постоянного коридора в Ормузском проливе

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Главы МИД Ирана и Омана договорились вести работу над созданием постоянного коридора в Ормузском проливе. Об этом сообщило иранское внешнеполитическое ведомство по итогам переговоров.

Согласно коммюнике, опубликованном МИД Ирана, стороны продолжат технические переговоры о согласовании постоянного судоходного коридора в Ормузском проливе, а также о выработке механизма совместного управления им.

Вместе с тем в Тегеране подчеркнули, что Исламская Республика и Оман готовы провести переговоры с арабскими странами Персидского залива для обмена информацией и обеспечения безопасного судоходства в заливе.

Ранее СМИ писали, что американские военные организовали скрытый судоходный маршрут в Ормузском проливе для перевозки нефти. Согласно данным источников в администрации США, коридор позволяет ежедневно транспортировать через пролив миллионы баррелей нефти.