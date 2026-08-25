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25 августа, 21:42

Шоу-бизнес

Исполнительница песни Jolene Долли Партон умерла в возрасте 80 лет

Фото: ТАСС/Invision/Amy Harris

Американская певица и актриса Долли Партон, которую называли "королевой кантри", скончалась в возрасте 80 лет. Об этом сообщил ее племянник Брайан Сивер в видеообращении, которое было опубликовано на странице артистки в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Сегодня я представляю семью Партон и Оуэнс и сообщаю о кончине моей тети Долли Ребекки Партон Дин... Это большая честь, честь, которая смешана с абсолютной гордостью и глубокой печалью. Но печаль – это наше чувство, а не Долли. Долли жила полной жизнью", – сказал Сивер.

Причина ухода Партон из жизни не раскрывается. При этом в мае 2026 года сама певица отменила предстоящие концерты, рассказав, что уже несколько лет проходит лечение от камней в почках. Тогда она выражала надежду на скорое возвращение к активной жизни. В сентябре у нее были запланированы три концерта в Лас-Вегасе.

Артистка начала карьеру в середине 1950-х годов, добившись признания в 1967 году с песней Dumb Blonde. Ее композиция Jolene, выпущенная в 1973 году, попала в список 100 величайших песен кантри и 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone.

За свою карьеру Партон 10 раз побеждала в состязательных номинациях "Грэмми" (с 1979 по 2021 год), а в 2011 году получила специальную награду за жизненные достижения. Также среди известных работ певицы – альбомы Here You Come Again, Trio, Blue Smoke и сингл I Will Always Love You, который позже перепела Уитни Хьюстон. Кроме того, Партон снималась в фильмах "С девяти до пяти" и "Горный хрусталь".

Певица известна и своей благотворительной деятельностью. Она основала фонд Dollywood Foundation и программу Imagination Library, которая помогает детям полюбить чтение.

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