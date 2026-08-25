Возможные следы падения метеорита найдены в Онежском озере

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Российские ученые обнаружили в донных отложениях Онежского озера слой, который может свидетельствовать о падении крупного космического тела около 12,8 тысячи лет назад. Об этом сообщили на сайте Российского государственного педагогического университета (РГПУ) имени А. И. Герцена.

Маркером древней катастрофы стал так называемый розовый горизонт – слой с резкой сменой окраски в толще озерно-ледниковых глин. В нем исследователи нашли высокую концентрацию микроскопических частиц оксида железа размером от десятков до сотен микрометров.

По словам декана факультета географии Дмитрия Субетто, наличие этого слоя с четкой границей по всей акватории озера может указывать на внешнее поступление вещества, например космической пыли.

Открытие укрепляет гипотезу о падении метеорита около 12,9–12,8 тысячи лет назад. Это событие могло спровоцировать резкое похолодание, длившееся около тысячи лет. Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда и впервые позволило проследить полную картину перехода от ледникового периода к современному климату на одном объекте.

Также исследователи выяснили, что в древности Онежское озеро было гигантским пресным водоемом площадью 33 тысячи квадратных километров, что втрое больше современных размеров. Объем воды составлял 900 кубических километров, а максимальная глубина достигала 300 метров.

Ранее в Германии зафиксировали рекордное количество сообщений о неопознанных летающих объектах (НЛО). По словам директора центральной исследовательской сети необычных небесных явлений (CENAP), каждый день организация получает от 3 до 6 сообщений, а к августу число исследованных случаев достигло 14 тысяч.

По данным, указанным в статье, в большинстве случаев очевидцы принимают за инопланетные корабли самолеты, спутники, метеоры, воздушные шары и отсветы от лазерных шоу.