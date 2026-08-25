Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 августа, 19:56

Наука

Возможные следы падения метеорита найдены в Онежском озере

Фото: herzen.spb.ru

Российские ученые обнаружили в донных отложениях Онежского озера слой, который может свидетельствовать о падении крупного космического тела около 12,8 тысячи лет назад. Об этом сообщили на сайте Российского государственного педагогического университета (РГПУ) имени А. И. Герцена.

Маркером древней катастрофы стал так называемый розовый горизонт – слой с резкой сменой окраски в толще озерно-ледниковых глин. В нем исследователи нашли высокую концентрацию микроскопических частиц оксида железа размером от десятков до сотен микрометров.

По словам декана факультета географии Дмитрия Субетто, наличие этого слоя с четкой границей по всей акватории озера может указывать на внешнее поступление вещества, например космической пыли.

Открытие укрепляет гипотезу о падении метеорита около 12,9–12,8 тысячи лет назад. Это событие могло спровоцировать резкое похолодание, длившееся около тысячи лет. Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда и впервые позволило проследить полную картину перехода от ледникового периода к современному климату на одном объекте.

Также исследователи выяснили, что в древности Онежское озеро было гигантским пресным водоемом площадью 33 тысячи квадратных километров, что втрое больше современных размеров. Объем воды составлял 900 кубических километров, а максимальная глубина достигала 300 метров.

Ранее в Германии зафиксировали рекордное количество сообщений о неопознанных летающих объектах (НЛО). По словам директора центральной исследовательской сети необычных небесных явлений (CENAP), каждый день организация получает от 3 до 6 сообщений, а к августу число исследованных случаев достигло 14 тысяч.

По данным, указанным в статье, в большинстве случаев очевидцы принимают за инопланетные корабли самолеты, спутники, метеоры, воздушные шары и отсветы от лазерных шоу.

Читайте также


наука

Почему на Украине всерьез заговорили о мобилизации женщин?

Такие разговоры идут на фоне колоссальных проблем противника с личным составом

Эксперты уверены: мера может привести к серьезным внутренним конфликтам

Читать
закрыть

Как резкая смена погоды в Москве скажется на урожае?

В первую очередь страдают посадки открытого грунта: картофель, томаты, перец, баклажаны

Читать
закрыть

Что изменится в российских школах с 1 сентября?

Появился новый предмет – "Духовно нравственная культура России"

С нового учебного года начнут выставлять оценки за поведение ученикам 2–8 х классов

Читать
закрыть

Зачем россияне начали создавать отцовские клубы?

В таких сообществах родители общаются друг с другом и активно проводят время

Читать
закрыть

Какие мероприятия пройдут в Москве в честь Дня флага?

На ВДНХ 22 августа организуют серию тематических прогулок

Можно заглянуть на гастрономический фестиваль "Вкусы России"

Читать
закрыть

Как живут семьи с 10 и более детьми в России?

В современных условиях многодетность становится проявлением высокой личной ответственности

Жизнь строится на планировании бюджета, распределении ресурсов и совместном решении задач

Читать
закрыть

Что известно о смерти музыканта "Кукрыниксов" Оганяна?

Тело Оганяна без кисти левой руки обнаружили в одном из прудов Санкт-Петербурга

Читать
закрыть

Как россиянка вырастила гигантские овощи?

Жительница Красноярска вырастила огромный помидор, который весит 4,5 килограмма

Чтобы овощи выросли больших размеров, необходимы генетические предпосылки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика