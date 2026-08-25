Прокуратура Армении возбудила дела против директоров компаний, связанных с Кочаряном

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Прокуратура Армении возбудила уголовные дела в отношении директоров нескольких компаний, связанных с экс-президентом республики Робертом Кочаряном. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Уголовные преследования были начаты 25 августа. Фигурантами стали действующий директор ООО "Гритти" И. Х., бывший директор этой же компании Г. М., директор ООО "ФАСТ КАРД", работающего под торговой маркой Play City, А. А., а также директор ЗАО "КИНЕТИ" К. А.

Всем им инкриминируется неуплата налогов в особо крупных размерах, уточнили в надзорном ведомстве.

Кроме того, в рамках данного расследования прокуратура возбудила дела в отношении еще 9 лиц, в том числе и против его старшего сына Седрака Кочаряна и бывшего президента Сержа Саргсяна. Во время президентства Кочаряна он занимал пост министра обороны.

Также среди фигурантов – экс-премьер-министр Республики Армении А. М., бывший мэр Еревана Г. Б., участник ООО "Местные застройщики" С. М., а также А. О., занимавший должность директора по хозяйственной части частных домовладений "Конд", и А. В., возглавлявший ООО "Айгедзор" и осуществлявший строительную деятельность, его жена и две дочери.

На фоне происходящего блок "Армения" обвинил власти в попытке изоляции и уничтожения оппозиции.

"Незаконные действия, предпринимаемые в отношении второго президента, лидера блока "Армения" Роберта Кочаряна и членов его семьи, являются очередным циничным проявлением режима, потерявшего легитимность и удерживающего собственную власть исключительно беззаконием. Это не правовой процесс – это открытое подчинение государственного аппарата политическим страхам и жажде мести одного лица", – говорится в заявлении.

Также в блоке заявили, что силовые рейды, которые последовали за "звучащими с парламентской трибуны угрозами", говорят о том, что правящий режим, приняв все внешние принуждения, взял курс на "изоляцию оппозиции и уничтожение всех возможных очагов сопротивления".

В связи с этим блок указал, что против него бесполезно "говорить на языке шантажа, незаконных производств и сфабрикованных преследований", а также что он продолжит вести борьбу против властей.

Кочаряна задержали 25 августа. По данным СМИ, его доставили в Службу национальной безопасности страны. Кроме того, отмечалось, что в квартире экс-президента начали проводить обыски сотрудники СНБ.