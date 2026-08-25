Два человека погибли в ДТП в районе деревни Пыхтино в ТиНАО

Фото: MAX/"Осторожно, Москва"

Два человека погибли в результате ДТП в районе деревни Пыхтино. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, столкнулись два автомобиля. На место ДТП прибыли инспекторы ГИБДД и эксперты следственной группы, которые выясняют все обстоятельства случившегося. Информация о пострадавших и причинах аварии уточняется.

Ранее на Каширском шоссе у дома 7 произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, один из которых перевернулся. Движение в районе аварии было временно затруднено.

Позднее стало известно, что в аварию попали три машины. Один из водителей погиб.