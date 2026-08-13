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13 августа, 19:36

Происшествия

В Брянской области два человека погибли в ДТП с мотоциклом и питбайком

Фото: телеграм-канал "ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Два человека, в том числе ребенок, погибли, еще двое пострадали в результате столкновения мотоцикла и питбайка в Рогнединском районе Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Авария произошла вечером 12 августа на автодороге Рогнедино – Снопот. По версии следствия, водитель мотоцикла выехал на встречную полосу, где столкнулся с питбайком. За рулем питбайка был подросток, который перевозил несовершеннолетнего пассажира.

В результате ДТП 45-летний водитель мотоцикла и 17-летний пассажир питбайка скончались в медучреждении. Несовершеннолетний водитель питбайка и пассажир мотоцикла получили травмы различной степени тяжести, их жизням ничего не угрожает.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, правил дорожного движения, которое повлекло за собой по неосторожности смерть человека.

Следователи организовали комплекс процессуальных действий для установления всех обстоятельств аварии. В ходе расследования также выяснят, каким образом несовершеннолетний был допущен к управлению питбайком.

Ранее скорая помощь попала в ДТП в Омске. Авария произошла на пересечении улиц 25-й Северной и Совхозной.

Предварительно, скорая ехала на вызов с включенным спецсигналом, когда столкнулась с Toyota Highlander под управлением женщины 1974 года рождения. В результате спецавтомобиль опрокинулся. Три члена медицинской бригады получили травмы и были доставлены в больницу.

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