Проект "Ночь в поликлинике" представит московскую медицину с новой стороны

Фото: пресс-служба комплекса социального развития Москвы

Проект "Ночь в поликлинике" позволит представить московскую медицину с новой стороны. Об этом сообщила заведующая профилактическим отделением поликлиники № 220 Оксана Учаева в беседе с Москвой 24.

"Мы привыкли, что в поликлинику приходят, когда что-то уже болит, но главная задача современной медицины – предупредить болезнь", – отметила Учаева.

Она рассказала, что 22 августа филиалы городских поликлиник превратятся в комфортные общественные пространства в рамках проекта "Ночь в поликлинике". Для гостей подготовили живую музыку, тематические активности, полезный бар, экспресс-диагностику состава тела и сдачу анализов.

"Мы создаем атмосферу, в которой забота о себе становится естественной частью субботнего вечера", – добавила медик.

В свою очередь, главный врач поликлиники № 2 Наталья Шиндряева заявила, что визит к врачу должен восприниматься как осознанный выбор в пользу здоровья и хорошего самочувствия, а не как обязанность.

По словам Шиндряевой, забота о себе становится естественной и вдохновляющей, когда у пациента появляется возможность совместить полезную диагностику с джазовым концертом, лекцией о космосе или просмотром кино во дворе.

Бесплатную экспресс-диагностику, в том числе биоимпедансный анализ состава тела и консультации врачей, можно получить в рамках проекта "Ночь в поликлинике" в 10 городских поликлиниках не только 22 августа, но и 29 августа. В каждом учреждении организуют разные тематические зоны, которые будут работать с 20:00 до 00:00.

Для гостей также подготовят кинопоказы, выступления, тренировки и мастер-классы. Каждая поликлиника получит свою тему – спорт, искусство, музыка, кино и театр. По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, благодаря проекту москвичи смогут не только интересно провести время с близкими, но и позаботиться о своем здоровье.

Проект реализуется в рамках философии здорового долголетия. Для этих целей в столице заработали и павильоны здоровья на городских бульварах в рамках "Московского чекапа". Это позволяет выявлять болезни на ранней стадии и не допускать их развития.

