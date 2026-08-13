Суд в Москве заочно арестовал журналиста Михаила Фишмана

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов (Михаил Фишман признан иноагентом в РФ)

Таганский суд Москвы заочно арестовал журналиста Михаила Фишмана (признан в России иноагентом). Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Согласно постановлению суда, Фишман будет находиться под стражей два месяца. Срок исчисляется с момента его экстрадиции в Россию либо с момента задержания на территории страны.

Журналисту вменяют в вину осуществление деятельности иностранной организации, признанной нежелательной на территории России.

Ранее против журналиста и музыкального критика Артемия Троицкого (признан в РФ иноагентом) возбудили административное дело по статье об участии в деятельности нежелательной организации. Рассмотрение протокола назначено на 4 сентября в 15:00. Если критика признают виновным, ему будет назначен штраф до 15 тысяч рублей.

