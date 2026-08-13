BBC: пассажирский поезд сошел с рельсов в Британии

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Пассажирский поезд сошел с рельсов в английском графстве Восточный Сассекс. Об этом сообщила вещательная корпорация BBC.

Инцидент произошел недалеко от города Льюис. На месте ЧП задействованы бригады скорой помощи, пожарные расчеты и сотрудники транспортной полиции. Сведения о пострадавших пока не раскрываются.

Ранее 19 человек пострадали в результате столкновения грузового и пассажирского поездов в Хорватии. Инцидент произошел 8 августа в муниципалитете Свети-Иван-Жабно, расположенном в 65 километрах от Загреба.

Все пострадавшие госпитализированы. Уточняется, что у 6 человек тяжелые травмы. Всего в поезде находились 28 человек: 26 пассажиров, машинист и кондуктор.

