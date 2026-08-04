Четыре вагона грузового поезда сошли с рельсов в Татарстане

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Четыре вагона грузового поезда сошли с рельсов на станции Юдино в Татарстане, сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги (ГЖД).

Инцидент произошел днем 4 августа, пострадавших нет. Движение пассажирских составов на станции не прерывалось.

"К ликвидации последствий происшествия привлечен восстановительный поезд", – указали в ГЖД, добавив, что причины аварии выясняются.

Ранее сход 13 порожних вагонов без опрокидывания возник на перегоне Кошурниково – Путевой пост в Красноярском крае. О пострадавших информация не поступала. Правоохранители начали доследственную проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.